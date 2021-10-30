Redmi Watch 2 — цена в России, характеристики, дата выхода
Отличные и недорогие смарт-часы.
На этой неделе были анонсированы не только смартфон линейки Redmi Note 11 (будущие 100% суперхиты продаж). Китайский техногигант Xiaomi (Redmi как раз бренд этой компании) продемонстрировал смарт-часы Redmi Watch 2. Если быть откровенными, это скорее фитнес-трекер с некоторыми функциями умных часов. Но аналогом Apple Watch Series новинка ни в коем разе не является. Это устройства разного типа (и ценник тоже отличается в разы). Но, в любом случае, девайс более чем интересный. И недорогой.
О первых смарт-часах от Redmi мы писали подробно. Устройство нам понравилось. А новинка во всем лучше.
Характеристики
- Экран: 1,6, технология AMOLED, 360 × 320 точек, яркость пятьсот нит
- Однокристальная система: Apollo 3.5
- Имеется модуль NFC GPS
- Датчики: ЧСС, датчик измерения сатурации SpO2, мониторинг сна
- Спортивные функции: 117 режимов тренировок
- Защита от воды: 5ATMВес: 31 г
- Автономность: до двух недель
Цена
$55 по предзаказу. Затем подорожает до $62. У нас? 4-4,5 тысячи рублей.
Дата выхода
В Китае уже. У нас? До конца года, думается, привезут.
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