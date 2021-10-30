Redmi Watch 2 — цена в России, характеристики, дата выхода

Отличные и недорогие смарт-часы.

На этой неделе были анонсированы не только смартфон линейки Redmi Note 11 (будущие 100% суперхиты продаж). Китайский техногигант Xiaomi (Redmi как раз бренд этой компании) продемонстрировал смарт-часы Redmi Watch 2. Если быть откровенными, это скорее фитнес-трекер с некоторыми функциями умных часов. Но аналогом Apple Watch Series новинка ни в коем разе не является. Это устройства разного типа (и ценник тоже отличается в разы). Но, в любом случае, девайс более чем интересный. И недорогой.

О первых смарт-часах от Redmi мы писали подробно. Устройство нам понравилось. А новинка во всем лучше.

Характеристики

Экран: 1,6, технология AMOLED, 360 × 320 точек, яркость пятьсот нит

Однокристальная система: Apollo 3.5

Имеется модуль NFC GPS

Датчики: ЧСС, датчик измерения сатурации SpO2, мониторинг сна

Спортивные функции: 117 режимов тренировок

Защита от воды: 5ATMВес: 31 г

Автономность: до двух недель

Цена

$55 по предзаказу. Затем подорожает до $62. У нас? 4-4,5 тысячи рублей.

Дата выхода

В Китае уже. У нас? До конца года, думается, привезут.

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