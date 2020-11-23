Redmi Watch могут представить уже 26 ноября

Армия SMART-часов пополняется новой моделью.

Официальная премьера смартфона Redmi Note 9 5G должна состояться уже 26 ноября в Китае. В этот день в компании проведут презентацию, на которой выступит глава Redmi Лу Вейбинг.

Согласно изображению с официального анонса, в компании представят не только новый Redmi Note 9, но и несколько других умных гаджетов. Возможно, что речь идет о новых SMART-часах Redmi Watch, о которых уже упоминалось в начале месяца.

Устройство было обнаружено на одной из сертификационных платформ под номером REDMIWT01. Похоже, что в компании готовят еще и Xiaomi Mi Watch Lite, которые засветились под номером REDMIWT02. Это говорит о том, что Redmi Watch могут быть выпускать за пределами Китая под именем Xiaomi Mi Watch Lite.

По предварительным прогнозам, устройство будет комплектоваться аккумулятором на 230 мА*ч с поддержкой зарядки на 5 Вт. В гаджете будут доступны функции GPS и Bluetooth 5.1. О стоимости SMART-часов пока ничего не известно.

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