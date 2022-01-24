Reebok ActiveFit 1.0 — первые умные часы от Reebok
Интересная модель.
Компания Reebok, известная по своим кроссовкам, представила свои первые смарт-часы. Они называются Reebok ActiveFit 1.0. Это бюджетная модель всего за $60 (менее 5 тысяч рублей). Но, несмотря на низкий ценник, новинка получила невероятный набор функций. Даже давление умные часы измеряют!
Какие функции?
- Измерение ЧСС;
- Датчик SpO2 для измерения сатурации;
- Тонометр для измерения давления;
- Часы следят за тем, как вы спите сна;
- Можно управлять видео и музыкой на смартфоне;
- Прием посланий из мессенджеров, а также SMS;
- Метеопрогноз;Множество спорт-режимов (15);
- Предупреждение о слишком долгом сидении;Счетчик шагов и калорий;
- Предупреждение о дыхании.
А еще умные часы получили встроенные игры.
Новинка получила 1,3-дюймовый HD-экраном, защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Автономность впечатляет: две недели! В режиме ожидания, так и вовсе, месяц. Цвета? Черный, голубой, синий, бордовый.
Очень ждем в России!
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