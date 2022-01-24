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Reebok ActiveFit 1.0 — первые умные часы от Reebok

24 Янв, 2022

Reebok ActiveFit 1.0 — первые умные часы от Reebok

Интересная модель.

Компания Reebok, известная по своим кроссовкам, представила свои первые смарт-часы. Они называются Reebok ActiveFit 1.0. Это бюджетная модель всего за $60 (менее 5 тысяч рублей). Но, несмотря на низкий ценник, новинка получила невероятный набор функций. Даже давление умные часы измеряют!

Какие функции?

  • Измерение ЧСС;
  • Датчик SpO2 для измерения сатурации;
  • Тонометр для измерения давления;
  • Часы следят за тем, как вы спите сна;
  • Можно управлять видео и музыкой на смартфоне;
  • Прием посланий из мессенджеров, а также SMS;
  • Метеопрогноз;Множество спорт-режимов (15);
  • Предупреждение о слишком долгом сидении;Счетчик шагов и калорий;
  • Предупреждение о дыхании.

А еще умные часы получили встроенные игры.

Новинка получила 1,3-дюймовый HD-экраном, защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Автономность впечатляет: две недели! В режиме ожидания, так и вовсе, месяц. Цвета? Черный, голубой, синий, бордовый.

Очень ждем в России!

Что почитать?

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