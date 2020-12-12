Реклама в телефонах Samsung и Xiaomi: как отключить рекламу в Самсунг и Ксяоми

Реклама теперь повсюду.



Если честно, мои эмоции зашкаливают. Samsung недавно начали показывать рекламу в погоде, музыке и другом. Раньше такое себе могла позволить только Xiaomi, но у китайцев реклама отключается за пару секунд. А вот Самсунг… Об этом читайте в нашем материале.

Xiaomi давно начала экспериментировать с рекламой, но она это объясняла низкими ценами на свои бюджетники. И я их в этом понимаю, но даже в этой ситуации отключить рекламу очень просто и её больше не будет. Делается это вот так: «Настройки» → «Расширенные настройки» → «Конфиденциальность» → «Рекламные сервисы», если не помогло, то: «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Реклама». В обоих пунктах меню нужно всё отключить.

Известны случаи, когда на некоторых моделях и в некоторых прошивках реклама не пропадала. В таком случае нужно зайти в приложение, в котором у вас не пропал этот рекламный баннер: «Настройки самого приложения» → «Информация» → «Получать рекомендации». Обычно это не требуется, но лучше укажем и эту возможность.

А вот Samsung стали слишком смелыми. С новой One UI 2.5 они добавили рекламу в свои приложения. Если раньше она была в маленьком баннере в Samsung Pay, а вы её вообще не видели. Если вы на неё и обратили внимание, то там была полезная информация о распродажах в фирменном магазине или ещё что-то от самой компании. А теперь реклама есть в погоде. В интернете пишут и про рекламную информацию в музыке, но у меня её нет.

А вот в погоду на Samsung мне вообще теперь не хочется заходить. Верхняя часть всегда была для красивой анимации погодных условий, а теперь это рекламный баннер для такси, доставки еды и тд. Как отключить? Никак. Я залез во все настройки, какие только возможны, и отключил вообще все рекомендации и отслеживания моих запросов. Перезагрузил свой S9, но ничего не помогло. В разделе «Конфиденциальность» есть куча разных вкладок с маркетинговой информацией и рекламой, но это вообще ничего не меняет.

Кстати, Amazon предлагает на выбор свой планшет Kindle с рекламной интеграцией и без неё. В первом случае покупатель становится доволен благодаря скидке в $30-50 в зависимости от модели.

Что мне хочется сказать: у Самсунг отличная репутация и армия преданных поклонников. Причём она не меньше, чем у Apple, но купертиновцы себе такого точно не позволят. Жирный минус за то, что эти баннеры нельзя отключить. А вот китайцам снова хочется сказать, что они молодцы – ничего не скрывают и позволяет отключить абсолютно всё. Всем лайк!

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