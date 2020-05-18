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Релиз скоро! Вышла GM-версия iOS 13.5

18 Май, 2020

Релиз скоро! Вышла GM-версия iOS 13.5

Выход финальной версии не за горами.

Apple выпустила Gold Master версии iOS 13.5 и iPadOS 13.5 для зарегистрированных разработчиков. Выход GM-версии прошивок указывает на их готовность к финальному релизу для всех пользователей.

Релиз скоро! Вышла GM-версия iOS 13.5

Согласно описанию GM-версии iOS 13.5, обновление включает в себя опцию определения функцией Face ID того, что на пользователе надета защитная маска, возможность отключения увеличивающихся плиток во время группового видеозвонка по FaceTime и исправления ошибок. Кроме этого, iOS 13.5 повышает стабильность поддерживаемых устройств.

Ранее издание The Guardian сообщило, что финальная версия iOS 13.5 должна выйти во вторник, 19 мая. Однако сегодняшний выход GM-версии iOS 13.5 означает, что прошивка может задержаться до следующей недели.

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