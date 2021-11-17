Ремонт iPhone своими руками — Apple будет поставлять запчасти и инструменты всем желающим
Но пока только в США.
Компания Apple начнет продавать запчасти для айфонов, а также ноутбуков и компьютеров Mac для самостоятельного ремонта. Поставляться они будут вместе с необходимым для ремонта инструментарием. Пока что программу планируют запустить на территории США. Если идея окажется удачной, а, главное, прибыльной, то ждем ее распространения по всему миру.
Каждый сможет купить детали и инструменты, произведенные самой Apple. Уже в начале следующего года в свободную продажу поступят дисплеи, батареи и датчики камер Айфонов 12 и Айфонов 13. Затем начнутся поставки деталей для лэптопов Mac на базе чипсета M1.
Планируется нарастить ассортимент для домашних мастеров до двух сотен запчастей, отверток и так далее. Инструкцию по ремонту появятся на официальном сайте Apple в ближайшем будущем.
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