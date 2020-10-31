Ремонт камеры iPhone 12 невозможен без фирменного инструмента Apple

Сломалась камера? В сервисный центр.

Специалисты iFixit узнали, что починить камеру Айфон 12 не получится без специальных инструментов от Apple. А такие поставляются только в сертифицированные сервисные центры. Вывод — заменить или отремонтировать камеру нового айфона самостоятельно или в «серой» мастерской не получится.

Эксперты считают, что купертиновцы пошли на этот шаг преднамеренно, чтобы исключить некачественный ремонт своих устройств.

Поменять камеру одного айфона на камеру другого не выйдет без специального ПО Apple System Configurator. Она попросту перестанет работать.

То же самое и с дисплеем — поменять экран можно, но без Apple System Configurator пользователь будет постоянно наблюдать на экране надпись, что дисплей может быть неоригинальным.

Ранее на айфонах системная настройка при замене экранов и камер не требовалась.

Источник: 9to5mac

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