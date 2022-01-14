Решено! iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат камеры на 48 Мп
Наконец-то!
Пользуетесь iPhone 13, 13 mini, 13 Pro или 13 Pro Max? А, быть может, более старым айфоном? В любом случае, скорее всего, у вас айфон с камерой на 12 Мп. Снимает классно, не спорим. Но в Apple вскоре откажутся от 12-мегапиксельных сенсоров. Об этом пишут аналитики TrendForce. По их словам, будущие премиальные айфоны получат камеры на 48 Мп.
Будут ли все три сенсора 48-мегапиксельными? Очевидно, да. Ширик+сверхширик+телевик по 48 Мп? Звучит! Айфоны и так входят в топы камерофонов, а с новыми камерами имеют все шансы уложить всех конкурентов.
Что даст 48 Мп? Итак, по порядку:
- Возможность съемки видео в 8K.
- Качество портретной и пейзажной съемки повысится (кроп, опять же).
- При слабом освещении качество снимков также станет выше.
Ну и маркетинг, опять же.
Полезно знать:
- iPhone 13 Pro против iPhone XS — сравним, как снимают смартфоны
- У iPhone 14 Pro будет до 2 ТБ флеш-памяти
- Подэкранный Face ID появится в iPhone 15 или даже iPhone 16, но не в iPhone 14
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.