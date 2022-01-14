Решено! iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат камеры на 48 Мп

Наконец-то!

Пользуетесь iPhone 13, 13 mini, 13 Pro или 13 Pro Max? А, быть может, более старым айфоном? В любом случае, скорее всего, у вас айфон с камерой на 12 Мп. Снимает классно, не спорим. Но в Apple вскоре откажутся от 12-мегапиксельных сенсоров. Об этом пишут аналитики TrendForce. По их словам, будущие премиальные айфоны получат камеры на 48 Мп.

Будут ли все три сенсора 48-мегапиксельными? Очевидно, да. Ширик+сверхширик+телевик по 48 Мп? Звучит! Айфоны и так входят в топы камерофонов, а с новыми камерами имеют все шансы уложить всех конкурентов.

Что даст 48 Мп? Итак, по порядку:

Возможность съемки видео в 8K.

Качество портретной и пейзажной съемки повысится (кроп, опять же).

При слабом освещении качество снимков также станет выше.

Ну и маркетинг, опять же.

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