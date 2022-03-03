re:Store открылись, но цены не радуют, iPhone 13 Pro стоит от 150 000 рублей, а топовый iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ — 240 000

Дождались.

Магазины re:Store сегодня вновь открылись по всей стране. Закрывались они, вероятно, для пересчета цен. И какие они? Безумные…

Например, самый простой iPhone 13 Pro с накопителем на 128 ГБ стоит сейчас 150 000 рублей.

Какие цены на другие iPhone?

iPhone 13 на 256 ГБ: 135 тысяч рублей.

iPhone 13 на 512 ГБ: 165 тысяч рублей.

iPhone 13 Pro на 256 ГБ: 165 тысяч рублей.

iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ: 165 тысяч рублей.

iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ: 240 тысяч рублей.

Такие пироги… А во что выйдет топовый iPad Pro на 2 ТБ? В 330 000 рублей.

Учитывая, что курс рубля продолжает падать, не исключено, что это не последнее изменение стоимости.

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