Результаты краш-теста iPhone 13 и iPhone 13 Pro — без чехла лучше не ходить
Что разобьется первым?
Страховая компания Allstate Protection Plan из США проверила смартфоны Айфон 13 и Айфон 13 Про на прочность. К сожалению, крепче новинки не стали. Краш-тесты они прошли столь же хорошо (или плохо, в зависимости от того, какая у вас точка зрения), как и их предшественники в лице Айфон 12 и Айфон 12 Про.
Эксперты проверяли айфоны на прочность с помощью специального робота. Гаджеты роняли на бетон.
При первом падении экраном вниз с высоты 1,5 метра Айфон 13 вообще не получил повреждений. Но уже при втором экран треснул, а алюминиевая рамка помялась.
Айфон 13 Про не пережил уже первого падения (вероятно, сказалась тяжесть). К сожалению, чехол также не помог. В чехле смартфон также разбился.
Заднее стекло Айфон 13 выдержало 4 падения. Но область камеры треснула после второго. Чехол также не спас объективы.
Задняя панель Айфон 13 Про не выдержала и одного падения. А вот в чехле осталась целой.
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Ровно 10 новостей назад на этом же ресурсе , тем же автором написано « iPhone 13 Pro и Pro Max проверили на прочность — смартфоны довольно крепкие» . 🤷♂️