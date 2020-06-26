Результаты удивили. iOS 14 сравнили с iOS 13 по времени автономной работы

Вот так дела.

Первая бета-версия iOS 14 порадовала многих пользователей iPhone своей скоростью работы, стабильностью и даже временем автономной работы. Высокая автономность iPhone под управлением iOS 14 beta 1 также была подтверждена последними тестами, в рамках которых новую тестируемую прошивку сравнили со стабильной версией iOS 13.5.1.

Оценку времени автономной работы iPhone под управлением iOS 14 beta 1 и iOS 13.5.1 провел YouTube-блогер iAppleBytes. Он протестировал смартфоны iPhone SE 2-го поколения и iPhone 11 под управлением обеих прошивок в бенчмарке Geekbench 5.

Сравнение показало, что уже сейчас, на стадии первой бета-версии, iOS 14 имеет повышенное время автономной работы. iPhone SE 2-го поколения под управлением iOS 14 beta 1 проработал 4 часа 12 минут, в то время как на iOS 13.5.1 — 4 часа 8 минут. На iPhone 11 зафиксирована более значительная разница. Под управлением iOS 14 beta 1 смартфон продержался 6 часов 40 минут, тогда как на iOS 13.5.1 — 6 часов 4 минуты.

Тем не менее, не все пользователи iPhone довольны временем автономной работы их смартфонов после перехода на бета-версию iOS 14. У ряда пользователей, наоборот, возникли проблемы с длительностью работы iPhone без подзарядки после перехода на тестируемую сборку iOS 14. Это объясняется тем, что iOS 14 находится на самой первой стадии общедоступного тестирования.

Ранее мы рассказывали как правильно откатиться с iOS 14 на iOS 13 при необходимости.

Источник: YouTube.

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