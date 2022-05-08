РИФ 2022 пройдет с 18 по 20 мая в пансионате «Лесные Дали»

Ежегодный Российский Интернет Форум.

26-й по счету РИФ пройдет с 18 по 20 мая 2022 в подмосковном пансионате «Лесные Дали» под концепцией баланса между работой и жизнью.

На форуме РИФ 2022 можно убить сразу много зайцев: окунуться в атмосферу успешных интернет-проектов, послушав доклады их сотрудников, пообщаться с коллегами и зарядиться от них драйвом. Помимо этого на РИФ можно завести новые полезные контакты, подышать свежим лесным воздухом в пансионате «Лесные Дали» и даже послушать музыку и позаниматься спортом – 18 мая будет выступать музыкальная группа «The Hatters», а 19 мая с самого утра будет организован забег.

На территории пансионата «Лесные Дали» с 18 по 20 марта в рамках форума РИФ 2022 будут развернуты выставочные зоны, медиацентр и зоны для отдыха, знакомств и общения.

Программа форума РИФ 2022 находится на официальном сайте вот здесь.

Какие известные компании будут на РИФ 2022

OZON, Kokoc Group, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр», «Медиалогия», РТлабс, Сбермаркет, Эр-Телеком, Сбердевайсы, «Студия Артемия Лебедева», «Авито», «Сбер», «Тинькофф банк», IVI, ESforce Holding, Rassvet.digital, BestDoctor, Brand Analytics, Читай-город, VK, Одноклассники, Skyeng, МТС, Газпром Медиа «Работа.ру», TenChat, RU-CENTER, Mediascope, ПСБ, Московская биржа.

Как добраться до РИФ 2022

Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10 (пансионат «Лесные Дали»).

Для участников РИФ предусмотрен бесплатный трансфер из Москвы и обратно. С графиком движения автобусов можете ознакомиться здесь. Как найти автобусы в этой памятке.

Официальные контакты РИФ 2022

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