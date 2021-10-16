Ritmix RRC-900Qi — часы-будильник с беспроводной зарядкой!

Удобные и функциональные.

Компания Ritmix выпустила весьма необычные часы RRC-900Qi с функцией будильника и беспроводной зарядки. Используется популярный стандарт Qi.

Устройство выглядит стильно и лаконично. Корпус серый, материал изготовления — алюминий. Грани устройства четкие, строгие. Цифры хорошо видно в любое время суток. Как говорится, хай-тек в своем самом что ни на есть функциональном проявлении.

Сзади устройства размещено несколько клавиш. С их помощью пользователь может настроить время, яркость изображения, перевести часы в режим сна, определиться с будильником и так далее.

И, вероятно, самое интересное — поддержка беспроводной зарядки мощностью до 10 Вт для смартфонов, планшетов и прочих девайсов. Достаточно положить ваш смартфон/планшет/что-то другое сверху. Свободная розетка не нужна! Лишние провода тоже. Ну а резиновый коврик сверху призван позаботиться, чтобы ваш гаджет случайно не соскользнул.

Весит новинка 140 г, имеет габариты 83 на 83 на 30 мм.

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