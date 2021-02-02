Робособаке от Вoston Dynamics приделали руку

Она подбирает грязное белье и рисует мелом.

Вероятно, многие слышали о роботах Boston Dynamics. Ролики о них расходятся по всему интернету.

Одна из самых популярных моделей компании – робособака Spot. Она создана в 2016 году и даже официально продается.

Теперь этот “электрический пес” стал еще круче. Инженеры Boston Dynamics довели изобретение до ума. А именно – добавили шарнирную руку.

Манипулятор совершает различные действия. Посмотрите видео, которое опубликовали разработчики.

Spot поднимает грязное белье и складывает в корзину. Также он справляется со скакалкой, перетаскиванием шлакоблоков, переключением рубильников и открыванием дверей.

С садовыми обязанностями тоже нет проблем. Spot может посадить растение самостоятельно. Конечно, если запрограммировать машину заранее.

Хотите управлять собственноручно? Легко. Достаточно отключить автономный режим. Сказанное позволит контролировать робота с планшета.

Стоимость Boston Dynamics объявит в ближайшее время. За оригинал – без руки – просят 75 тысяч долларов.

Источник: dailymail.co.uk

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