Робособаке от Вoston Dynamics приделали руку
Она подбирает грязное белье и рисует мелом.
Вероятно, многие слышали о роботах Boston Dynamics. Ролики о них расходятся по всему интернету.
Одна из самых популярных моделей компании – робособака Spot. Она создана в 2016 году и даже официально продается.
Теперь этот “электрический пес” стал еще круче. Инженеры Boston Dynamics довели изобретение до ума. А именно – добавили шарнирную руку.
Манипулятор совершает различные действия. Посмотрите видео, которое опубликовали разработчики.
Spot поднимает грязное белье и складывает в корзину. Также он справляется со скакалкой, перетаскиванием шлакоблоков, переключением рубильников и открыванием дверей.
С садовыми обязанностями тоже нет проблем. Spot может посадить растение самостоятельно. Конечно, если запрограммировать машину заранее.
Хотите управлять собственноручно? Легко. Достаточно отключить автономный режим. Сказанное позволит контролировать робота с планшета.
Стоимость Boston Dynamics объявит в ближайшее время. За оригинал – без руки – просят 75 тысяч долларов.
Источник: dailymail.co.uk
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