Робот-пылесос ROIDMI Eve Plus доступен со скидкой в 10 460 рублей на Рождество

Великолепный девайс!

Премиальный робот-пылесос ROIDMI Eve Plus (SDJ01RM) доступен с огромной скидкой в 10 460 рублей. Сейчас его можно купить всего за 33 490 рублей вместо 43 950!

В честь чего такая щедрость? В честь Рождества, конечно!

Ведь, согласитесь, перед тем, как отметить главный семейный праздник, нужно убрать жилище. И убрать тщательно. Робот-пылесос как раз то, что нужно! А Eve Plus от ROIDMI, так и вовсе, настоящее нечто.

Хотели купить данный пылесос на Черную пятницу, но не успели? Что же, сейчас Ваш шанс!

ROIDMI Eve Plus оснащен системой самоочистки. Также у него высокая мощность всасывания, аж 2700 па. Этого хватит, чтобы высосать всю пыль даже из шерстяных ковров. Предусмотрена функция влажной уборки. Емкость для воды: 250 мл. А аккумулятора хватит для уборки помещения на 250 квадратных метров! Целый средний домик. Квартиру же без подзарядки можно убрать несколько раз.

А как узнать, что емкость для мусора заполнена? Для этого есть используется экран с индикатором.

ROIDMI Eve Plus умеет уничтожать бактерии, грибки и пылевых клещей. Они погибают в емкости для пыли. А значит Вы и члены вашей семьи будут здоровы! Функция стерилизации сегодня одна из важнейших! И последнее: робот-пылесос нейтрализует аммиак, бензин и прочие вредные вещества и испарения.

Идеальный помощник по дому, который, вдобавок, следит за вашим здоровьем!

Что еще интересного?

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