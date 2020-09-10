Роботы-пылесосы Xiaomi Roborock вышли на новый уровень

Теперь роботизированные пылесосы будут убирать аэропорты и торговые центры.

С 2016 года Xiaomi начал выпуск роботизированных «умных» пылесосов нового поколения. Mi Robot Vacuum – первый интеллектуальный пылесос, представленный компанией, был разработан фирмой Roborock. Сегодня Xiaomi выкупила почти 25% акций этой компании.

Ее представители уже заявили, что завершили стадию тестирования «умного» пылесоса и приступили к подготовке гаджета к продаже. В Xiaomi рассчитывают, что робот-уборщик будет востребован в офисах, торговых центрах и других коммерческих помещениях из-за повышения уровня заработной платы сотрудников. Работодателю будет дешевле приобрести интеллектуальный пылесос, чем содержать живого сотрудника. Но так ли это?

Робот может трудиться без выходных и перерывов на обед, не будет требовать оплачиваемый отпуск и даже зарплату. С первого взгляда, у человека нет шансов в конкуренции с таким «золотым» сотрудником. Однако, не смотря на очевидные плюсы роботов, ни одна компания, производящая интеллектуальную технику так и не озвучила, конечную стоимость обслуживания таких гаджетов. Возможно, технических осмотр, замена базовых деталей и устранение поломок обойдется работодателю дороже, чем оплата труда классического сотрудника.

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