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Рогозин стал мемом посадки марсохода NASA на Марс

20 Фев, 2021

Рогозин стал мемом посадки марсохода NASA на Марс

Первое, что увидели американцы на Красной планете.

Историческое событие. 19 февраля NASA успешно посадила на Марс очередной аппарат. На этот раз – с ровером Perseverance, который будет искать следы древней жизни.

ровер Perseverance

NASA поздравили многие. В том числе – Дмитрий Рогозин, глава “Роскосмоса”. Но достижение конкурентов он отметил своеобразно. Опубликовал мем.

мем Рогозин на Марсе

 

На своей странице в Twitter он разместил картинку с подписью “Первое, что увидели американцы на Марсе”. На изображении – снимок, присланный Perseverance, совмещенный с головой самого Рогозина.

Глава “Роскосмоса” заглядывает в камеру Perseverance. К сожалению, через некоторое время Рогозин удалил мем. Только интернет все помнит. Копии разошлись по всей сети.

Источник: iz.ru

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