Рогозин стал мемом посадки марсохода NASA на Марс
Первое, что увидели американцы на Красной планете.
Историческое событие. 19 февраля NASA успешно посадила на Марс очередной аппарат. На этот раз – с ровером Perseverance, который будет искать следы древней жизни.
NASA поздравили многие. В том числе – Дмитрий Рогозин, глава “Роскосмоса”. Но достижение конкурентов он отметил своеобразно. Опубликовал мем.
На своей странице в Twitter он разместил картинку с подписью “Первое, что увидели американцы на Марсе”. На изображении – снимок, присланный Perseverance, совмещенный с головой самого Рогозина.
Глава “Роскосмоса” заглядывает в камеру Perseverance. К сожалению, через некоторое время Рогозин удалил мем. Только интернет все помнит. Копии разошлись по всей сети.
Источник: iz.ru
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