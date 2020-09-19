Роль жены или что нужно сделать для счастливого брака?

Каждого мужчину успешным делает женщина.

Основная роль женщины – это хранительница очага. Она занимается всеми аспектами семейной жизни, воспитывает детей и поддерживает мужа.

Брак кардинально меняет жизнь женщины, из беззаботной девушки она превращается в ответственную жену. Итак, какие обязанности у хорошей жены:

Любить его безоговорочно. Уважать его. Поддерживать во всех начинаниях. Готовить для него. Спрашивать у него совета. Любить и оберегать его детей. Быть терпеливой. Смеяться вместе. Быть другом ему. Ухаживать и беречь себя.

Брак – это командная работа, в нем нет четко закрепленных обязанностей, но прислушиваясь к этим советам, ваша семья станет еще крепче и сильнее! А вы – мудрее!

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