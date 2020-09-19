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Роль жены или что нужно сделать для счастливого брака?

19 Сен, 2020

Роль жены или что нужно сделать для счастливого брака?

Каждого мужчину успешным делает женщина.

Основная роль женщины – это хранительница очага. Она занимается всеми аспектами семейной жизни, воспитывает детей и поддерживает мужа.

Брак кардинально меняет жизнь женщины, из беззаботной девушки она превращается в ответственную жену.  Итак, какие обязанности у хорошей жены:

  1. Любить его безоговорочно.
  2. Уважать его.
  3. Поддерживать во всех начинаниях.
  4. Готовить для него.
  5. Спрашивать у него совета.
  6. Любить и оберегать его детей.
  7. Быть терпеливой.
  8. Смеяться вместе.
  9. Быть другом ему.
  10. Ухаживать и беречь себя.

СемьяБрак – это командная работа, в нем нет четко закрепленных обязанностей, но прислушиваясь к этим советам, ваша семья станет еще крепче и сильнее! А вы – мудрее!

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