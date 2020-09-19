Роль жены или что нужно сделать для счастливого брака?
Каждого мужчину успешным делает женщина.
Основная роль женщины – это хранительница очага. Она занимается всеми аспектами семейной жизни, воспитывает детей и поддерживает мужа.
Брак кардинально меняет жизнь женщины, из беззаботной девушки она превращается в ответственную жену. Итак, какие обязанности у хорошей жены:
- Любить его безоговорочно.
- Уважать его.
- Поддерживать во всех начинаниях.
- Готовить для него.
- Спрашивать у него совета.
- Любить и оберегать его детей.
- Быть терпеливой.
- Смеяться вместе.
- Быть другом ему.
- Ухаживать и беречь себя.
Брак – это командная работа, в нем нет четко закрепленных обязанностей, но прислушиваясь к этим советам, ваша семья станет еще крепче и сильнее! А вы – мудрее!
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