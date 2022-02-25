Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook в России — что делать?
Мы знаем, что делать в случае тотальной блокировки.
Роскомнадзор сообщает о частичной блокировке социальной сети Facebook в РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Причина — действия Meta по отношению к страницам российских СМИ.
Facebook блокируют частично. Но, что это подразумевает, регулятор не уточнил. Возможно, что ограничат трафик — как это было с Twitter в прошлом, когда в сервисе коротких сообщений не грузились фото и видео.
А если соц. сеть заблокируют полностью?
Что делать, если не удается войти в Facebook?
Все просто! Воспользоваться VPN-сервисом. Или плагином. Последнее очень удобно.
Например RusVPN, который позиционирует себя, как «самый быстрый и безопасный VPN-сервис». Это простой плагин для браузера Chrome или FireFox. Можно также поставить и на iPhone или на смартфон с Android.
Как поставить на ПК c Chrome?
1) Заходим на сайт VPN-сервиса. Скачиваем плагин.
2) Устанавливаем.
3) Нажимаем Подключиться к VPN. Выбираем страну. Например, Чехию.
4) Вуаля, все заблокированные у нас сайты работают. Проверим на примере Linkedin.
Супер! И платную версию покупать совсем необязательно. Бесплатный вариант RusVPN работает без каких-либо проблем.
Куда круче, удобнее и быстрее старенького Tor’а. Обязательно скачайте плагин, ведь список заблокированных сервисов может расшириться.
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