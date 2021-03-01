Роскомнадзор: “Twitter злостно нарушает российское законодательство”
Сервису грозит крупный штраф.
Похоже, что у Twitter проблемы в России. Роскомнадзор заявил, что соцсеть злостно нарушает российские законы.
В частности – Twitter отказался удалить 2862 материала с запрещенной в РФ информацией. Столько накопилось с 2017 года (по сведениям Роскомнадзора).
Причины для удаления серьезные. Наркотики, порнографические изображения несовершеннолетних и тема самоубийства.
Роскомнадзор напомнил, что неисполнение требований карается штрафом. Для начала – административным в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей.
Но если Twitter продолжит игнорировать Роскомнадзор, сумма увеличится многократно. Речь идет об одной пятой от годовой выручки соцсети.
Источник: @rkn_tg
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