Роскомнадзор: “Twitter злостно нарушает российское законодательство”

Сервису грозит крупный штраф.

Похоже, что у Twitter проблемы в России. Роскомнадзор заявил, что соцсеть злостно нарушает российские законы.

В частности – Twitter отказался удалить 2862 материала с запрещенной в РФ информацией. Столько накопилось с 2017 года (по сведениям Роскомнадзора).

Причины для удаления серьезные. Наркотики, порнографические изображения несовершеннолетних и тема самоубийства.

Роскомнадзор напомнил, что неисполнение требований карается штрафом. Для начала – административным в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей.

Но если Twitter продолжит игнорировать Роскомнадзор, сумма увеличится многократно. Речь идет об одной пятой от годовой выручки соцсети.

Источник: @rkn_tg

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