Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России и грозит блокировкой

Приехали.

Похоже, что у Twitter проблемы с Роскомнадзором. Настолько серьезные, что социальную сеть грозят заблокировать в России.

А с сегодняшнего дня – Twitter замедляется. Роскомнадзор заявил, что скорость работы всех мобильных клиентов сервиса упадет.

Аналогичное замедление ждет Twitter на стационарных ПК и ноутбуках. Но масштаб меньше. Санкции распространятся лишь на 50% таких устройств.

Чем Twitter провинился перед Роскомнадзором? Ведомство утверждает, что соцсеть годами не удаляет противоправный контент. Например, информацию о наркотических средствах, способах суицида, а также порнографию.

Замедление призвано привлечь внимание руководства Twitter. За дальнейшие нарушения – не исключена блокировка.

Дополнено: Роскомнадзор уточнил, что ограничения касаются только видео и фото.

Источник: rkn.gov.ru

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