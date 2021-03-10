Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России и грозит блокировкой
Приехали.
Похоже, что у Twitter проблемы с Роскомнадзором. Настолько серьезные, что социальную сеть грозят заблокировать в России.
А с сегодняшнего дня – Twitter замедляется. Роскомнадзор заявил, что скорость работы всех мобильных клиентов сервиса упадет.
Аналогичное замедление ждет Twitter на стационарных ПК и ноутбуках. Но масштаб меньше. Санкции распространятся лишь на 50% таких устройств.
Чем Twitter провинился перед Роскомнадзором? Ведомство утверждает, что соцсеть годами не удаляет противоправный контент. Например, информацию о наркотических средствах, способах суицида, а также порнографию.
Замедление призвано привлечь внимание руководства Twitter. За дальнейшие нарушения – не исключена блокировка.
Дополнено: Роскомнадзор уточнил, что ограничения касаются только видео и фото.
Источник: rkn.gov.ru
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