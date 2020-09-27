Роскосмос и NASA пока не могут остановить утечку воздуха на МКС

Уже месяц длится поиск места утечки в американском сегменте станции.

Утечка воздуха для МКС не является чем-то новым или чрезвычайным. Из-за сложности конструкции и подключаемых модулей такие протечки бывают не редко, но именно эта стала самой крупной, хоть всё равно и незначительной для всего комплекса. Мнения специалистов в космической отрасли сводятся к тому, что проблема может быть связана с возможным попаданием частицы мусора или другого космического микротела в американский сегмент станции, поэтому в данный момент и российская и американская части экипажа самоизолировались в российском модуле «Звезда».

Первая информация о потере воздуха на МКС поступила ещё 20 августа, но с тех пор причина так и не найдена. Авторитетное издание Business Insider сообщает, что астронавты NASA сузили список мест, где возможна утечка в их сегменте. Также есть мнение о том, что утечка происходит и в российской части международной станции, но подтверждений этому пока нет.

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