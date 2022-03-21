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«Роскосмос» скоро начнет работы по реализации марсианской миссии

21 Мар, 2022

«Роскосмос» скоро начнет работы по реализации марсианской миссии

Марс будет российским?

Дмитрий Рогозин, возглавляющий «Роскосмос», говорит, что совсем скоро РФ начнет реализовать свою собственную миссию на Марс. Без каких-либо помощников.

Пылевой дьявол на Марсе

Дело в том, что из-за западной санкционной истерии миссия «ЭкзоМарс-2022», готовившаяся РФ вместе с ESA, была остановлена, а затем вовсе отменена.

Полет на Марс из РФ будет довольно необычным. Отдельного аппарата по типу западных марсоходов, например, изготавливать не собираются. На Красную планету отправят посадочную платформу, разработанную в рамках упомянутой выше отмененной миссии. Речь идет о модуле «Казачок». Это по сути полноценная станция для научной работы на далекой планете. Ее как раз и хватит для успешной реализации миссии.

Когда? Сроки, к сожалению, не назвали.

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