«Роскосмос» скоро начнет работы по реализации марсианской миссии

Марс будет российским?

Дмитрий Рогозин, возглавляющий «Роскосмос», говорит, что совсем скоро РФ начнет реализовать свою собственную миссию на Марс. Без каких-либо помощников.

Дело в том, что из-за западной санкционной истерии миссия «ЭкзоМарс-2022», готовившаяся РФ вместе с ESA, была остановлена, а затем вовсе отменена.

Полет на Марс из РФ будет довольно необычным. Отдельного аппарата по типу западных марсоходов, например, изготавливать не собираются. На Красную планету отправят посадочную платформу, разработанную в рамках упомянутой выше отмененной миссии. Речь идет о модуле «Казачок». Это по сути полноценная станция для научной работы на далекой планете. Ее как раз и хватит для успешной реализации миссии.

Когда? Сроки, к сожалению, не назвали.

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