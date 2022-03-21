«Роскосмос» скоро начнет работы по реализации марсианской миссии
Марс будет российским?
Дмитрий Рогозин, возглавляющий «Роскосмос», говорит, что совсем скоро РФ начнет реализовать свою собственную миссию на Марс. Без каких-либо помощников.
Дело в том, что из-за западной санкционной истерии миссия «ЭкзоМарс-2022», готовившаяся РФ вместе с ESA, была остановлена, а затем вовсе отменена.
Полет на Марс из РФ будет довольно необычным. Отдельного аппарата по типу западных марсоходов, например, изготавливать не собираются. На Красную планету отправят посадочную платформу, разработанную в рамках упомянутой выше отмененной миссии. Речь идет о модуле «Казачок». Это по сути полноценная станция для научной работы на далекой планете. Ее как раз и хватит для успешной реализации миссии.
Когда? Сроки, к сожалению, не назвали.
Что почитать еще?
- Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами
- Как изменились цены на смартфоны в России в марте 2022 года — топ-10 предложений
- Instagram не работает? Не беда — VPN для Инстаграма в помощь, как настроить?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.