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Россграм — замена Инстаграм из России

16 Мар, 2022

Россграм — замена Инстаграм из России

Отечественный аналог.

Сегодня всю сеть взбудоражила новость о том, что совсем скоро в России появится свой полноценный ответ Инстаграму. Речь о приложении Россграм. Что это такое, когда ждать и кто разработчик? Рассказываем.

Начнем с отцов-основателей. Возглавляет проект Александр Зобов, сокурсник Павла Дурова, к слову.

Что это такое? По словам авторов, российский ответ Инсте.

С возможностью:

  • Постить фото, видео, истории
  • С директом
  • C продвинутым инструментарием для заработка
  • С платными фичами (доступ к эксклюзивному контенту, как пример)
  • С краудфандинговой платформой
  • С реферальной программой

Когда ждать? Для всех желающих уже в апреле 2022 года. А бета-тестеры и инфлюэнсеры получат доступ к Россграму уже 28 марта. И для iOS, и для Android.

Да, вот официальный сайт проекта.

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