Россияне купили почти 100 тысяч iPhone 13 в первую неделю продаж — рекорд

Берут активно.

Айфон 13 нужен каждому! По крайней мере к такому выводу мы приходим, изучив статистику продаж от аналитиков компании oneFactor. В первую неделю продаж наши соотечественник приобрели 93 000 смартфонов линейки Айфон 13. Рекорд за всю историю наблюдений.

Сравним с продажами других поколений Айфон в РФ за первую неделю:

iPhone 7/7 Plus: 67 000 устройств

iPhone 8/8 Plus: 41 000 устройств

iPhone X: 29 000 устройств

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max: 69 000 устройств

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max: 57 000 устройств

Как видим, в этом году спрос просто невероятный!

Мы уже сообщали, что самым популярным новым смартфоном Apple стал Айфон 13 Про. Следом идет Айфон 13 Про Макс, а уже затем Айфон 13 и Айфон 13 Мини. На дорогие модели приходится 90% продаж. Об этом говорили представители ритейлеров, это же подтверждает и oneFactor.

Порядка 45% продаж пришлись на Москву и Московскую область. 10% — на Санкт-Петербург.

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