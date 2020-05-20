Россияне отложили покупку смартфонов

До лучших времен.



Продажи смартфонов в России резко снизились в апреле на фоне закрытия розничных магазинов из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки и повышения цен на мобильные устройства. Согласно данным российских ритейлеров, продажи смартфонов в России упали на 22% в количественном выражении по сравнению с апрелем прошлого года.

Спад продаж смартфонов в апреле зафиксировали все ведущие российские ритейлеры. Россияне стали покупать меньше смартфонов из любых ценовых категорий. Сильнее всего пострадали продажи дорогих флагманских смартфонов, тогда как спрос на бюджетные модели сохранился и они остались наиболее популярными в России.

В начале мая российские потребители увеличили активность. Ритейлеры ожидают заметного роста продаж смартфонов в мае и июне, так как многие покупатели отложили приобретение новых мобильных устройств.

Также представители ведущих ритейлеров отметили, что новый iPhone SE 2-го поколения отлично стартовал в России, несмотря на высокую стоимость и ограниченную работу магазинов. Точные данные о продажах нового iPhone ни один из ритейлеров пока не раскрыл.

Источник: Mail.

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