Россияне приобрели iPhone 13 на 5,7 миллиарда рублей
Рекорды нашей родины.
Ранее мы написали, что линейка Айфон 13 побила рекорд по продажам в РФ. Россияне купили около 100 000 смартфонов в первые 7 дней продаж. Теперь же мы знаем, сколько это в рублях. Невероятные 5,7 миллиарда рублей.
Об этом «Коммерсанту» сообщил источник из одной крупной торговой сети.
Как известно, наиболее популярны в РФ следующие модели — Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс. На них приходится 90% продаж.
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