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Россияне приобрели iPhone 13 на 5,7 миллиарда рублей

4 Окт, 2021

Россияне приобрели iPhone 13 на 5,7 миллиарда рублей

Рекорды нашей родины.

Ранее мы написали, что линейка Айфон 13 побила рекорд по продажам в РФ. Россияне купили около 100 000 смартфонов в первые 7 дней продаж. Теперь же мы знаем, сколько это в рублях. Невероятные 5,7 миллиарда рублей.

Об этом «Коммерсанту»  сообщил источник из одной крупной торговой сети.

Как известно, наиболее популярны в РФ следующие модели — Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс. На них приходится 90% продаж.

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