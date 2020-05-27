Россияне стали покупать гораздо меньше смартфонов

Свежая статистика.

В апреле 2020 года на российском рынке смартфонов произошло большое падение. Согласно данным исследовательской компании GfK, россияне купили на 24% меньше смартфонов по сравнению с апрелем 2019 года. В денежном выражении падение составило 29%.

Уменьшение спроса на смартфоны связано с закрытием магазинов электроники на фоне сложной эпидемиологической обстановки, считают в GfK. На резкое падение прибыли от продажи смартфонов также повлияло уменьшение средней цены смартфона. В марте она составляла 17 770 рублей, тогда как в апреле — 15 250 рублей. Так произошло в том числе по причине того, что покупатели стали выбирать более бюджетные смартфоны вместо премиальных моделей.

При этом, произошел большой рост онлайн-продаж смартфонов. В GfK сообщили о росте заказов на смартфоны через интернет на 70% в апреле 2020 года. Аналогичный рост подтвердили представители ритейлеров МТС и «Билайн».

Напомним, что ранее в России впервые подешевел iPhone 11. До этого смартфон продавался по цене, первоначально установленной в сентябре 2019 года.

Источник: Ведомости.

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