Российская социальная сеть Now уже в App Store — качаем для iPhone

Замена сами знаете чему.

Итак, Now уже можно скачать в App Store. Социальная фото-сеть заработала на айфонах. Качаем и используем. Я вот проверил, как оно в действии. Все уже весьма неплохо.

Первым делом загружаем, затем регистрируемся. Добавляем фото.

Ого, лайки посыпались буквально через пару секунд (не забываем о хэштегах). Значит аудитория есть, и она активная. Если разработчики продолжат развивать Now, то у нее есть все шансы стать полноценной заменой, тому, чье «имя» не называют.

Есть, над чем работать. Глюки встречаются. Например, заглавную фото не получается добавить (на 10.04.2022).

Вы уже загрузили? Какие впечатления?

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