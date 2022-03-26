Российские смартфоны BQ переведут с Android на HarmonyOS — и никаких сервисов Google

Причина понятна.

Google прекратила выдавать сертификаты смартфонам от российской компании BQ для последующей установки на них операционной системы Android. Об этом заявил сам глава BQ Владимир Пузанов. Теперь BQ планирует полностью отказаться от Android и перейти на китайскую HarmonyOS от HUAWEI. Да, все следующие смартфоны BQ будут лишены поддержки и всех сервисов Google.

Что касается смартфонов BQ, получивших сертификаты Google ранее, то они продолжат работать без проблем.

По словам господина Пузанова, отзыв лицензии повлияет на весь российский рынок смартфонов. Это также может коснуться и новых зарубежных девайсов, которые к нам завезут. Не исключено, что все сервисы Google в скором времени вовсе прекратят работы в России.

Когда ждать первые BQ на HarmonyOS? Вероятно, уже во второй половине этого года.

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