Российский Интернет начали изолировать

Не власти РФ, а зарубежные провайдеры.

Международный провайдер сетей Интернет Cogent Communications, имеющий американские корни, начал отключать российских провайдеров от своих сетей. От магистральных сетей, которые позволяют сообщаться российскому интернету с мировым.

В России с этим провайдером сотрудничают крупнейшие компании РФ: Яндекс, ВК, Билайн, Мегафон и Ростелеком. Отключение началось с вечера 4-го марта. Российские провайдеры были уведомлены о том, что их оборудование будет храниться у Cognet в течение тридцати дней. За это время его можно забрать. В противном случае все оборудование российских провайдеров может быть снято и отправлено на хранение.

Cognet не является единственной компанией, оказывающим услуги магистральной связи российским провайдерам. Но вслед за ним так могут поступить и другие. Это приведет к тому, что зарубежные интернет-ресурсы будут медленно открываться или даже не работать вовсе. Тогда российский Интернет будет изолирован от остального мира.

Полной Интернет-изоляции вряд ли следует ожидать тк Россия сотрудничает не только с американскими и западными магистральными провайдерами, но и с азиатскими.

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