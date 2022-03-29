Российский магазин приложений NashStore для Android запустят 9 мая

Символично.

Над NashStore работает более 700 компаний. Россиянам обещают множество способов оплаты. Конечно же, и карты «Мир» работать будут, отмечают в ТАСС.

Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы», сказал, что «НашСтор» для Android’а заработает 9 мая 2022 года. Да, выбрана символичная дата.

Чем хорош NashStore? В нем наши соотечественники без проблем смогут скачивать ПО, оплачивать подписки и так далее без каких-либо ограничений.

Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил:

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