Российский магазин приложений NashStore для Android запустят 9 мая
Символично.
Над NashStore работает более 700 компаний. Россиянам обещают множество способов оплаты. Конечно же, и карты «Мир» работать будут, отмечают в ТАСС.
Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы», сказал, что «НашСтор» для Android’а заработает 9 мая 2022 года. Да, выбрана символичная дата.
Чем хорош NashStore? В нем наши соотечественники без проблем смогут скачивать ПО, оплачивать подписки и так далее без каких-либо ограничений.
Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил:
Полезно знать:
- В России планируют разрешить параллельный («серый») импорт техники — дефицит iPhone отменяется?
- Уже летом в России могут начаться проблемы с сотовой связью
Поделиться ссылкой
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)