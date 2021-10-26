Российский пользователи могут стать лицом нового цвета Xiaomi 11 Lite 5G NE

Уже скоро

Стартовал конкурс #Создайтесвойстиль, который приурочили к запуску изумительного смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE. Тот или та, кто выиграет, сможет принять участие в специальной фотосессии. В результате этот человек станет лицом новой фирменной расцветки 11 Lite 5G NE. Сам цвет пока не раскрыт. Раскроет его как раз лицо смартфона.

К конкурсу производитель привлек таких людей из мира красоты и моды, как Мария Балуева, Елизавету Дидковская, Алина Гончарова, Анна hahadetka, а также ведущую Тату Шапиро. Госпожа Шапиро и назовет того или тут, кто станет лучшим или лучшей. Что нужно сделать? Придумать образ в одной из расцветок Mi 11 Lite 5G NE и выложить фото в свой Instagram с хэштегом #Создайтесвойстиль. Подробнее о конкурсе написано тут.

Что касается Xiaomi 11 Lite 5G NE, то устройство получило тонкий корпус толщиной всего 6,81 мм. Весит девайс 158 г. Толщина рамок всего 1,88 мм. На данный момент девайс предлагается в черной, голубой, розовой и белой расцветках. За версию 6/128 ГБ просят 30 тысяч рублей, вариант 8/128 ГБ оценивается в 35 тысяч. А еще есть версия 8/256 ГБ за 40 тысяч. Стартуют продажи 28 октября.

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