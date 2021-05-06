Российский рынок смартфонов возглавила неожиданная компания. И это не Samsung или Apple

Лидером стала Xiaomi.

Canalys порадовала новым отчетом о российском рынке смартфонов в первом квартале 2021.

Названы бренды, входящие в ТОП 5 продажам. Удивительно, но во главе списка не Samsung. И даже не Honor (что уж говорить про Apple).

Неожиданно всех обошла Xiaomi. Ее рыночная доля увеличилась до 32%. Достижения конкурентов куда скромнее.

На второй строчке – Samsung. Она добилась результата в 27%. Остальные производители далеко позади.

Замыкает тройку Honor, покорившая планку в 10%. Четвертое и пятое место заняли Apple (9%) и Realme (4%) соответственно.

Xiaomi можно поздравить с заслуженной победой. Интересно, сумеет ли Samsung догнать лидера во 2 квартале?

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