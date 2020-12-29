Роутер Xiaomi Mi AX6000: Wi-Fi 6 с невероятной скоростью

Новый уровень скорости за умеренные деньги.

28 декабря 2020 Xiaomi представила не только свой новый флагман Mi 11, а ещё и передовой Wi-Fi-роутер – Xiaomi Mi AX6000. И если китайский флагман хотят купить не все, то суперроутер точно нужен очень многим. Все подробности у нас. Поехали!

В названии вы могли увидеть число 6000. Оно там не просто так, как вы понимаете, ведь роутер поддерживает скорость до 6000 Мегабайт. А это самая высокая скорость среди маршрутизаторов марки и стоит на уровне самых крутых решений от конкурентов.

Что ещё интересного:

Поддерживает суперскоростную передачу данных – 4K QAM. Она на пятую часть быстрее предыдущих скоростей.

Оперативки в роутере 512 МБ.

Подключить можно до 248 гаджетов.

Даже сам стандарт Wi-Fi 6 здесь усовершенствованный – повысили пропускную способность вдвое.

Может покрыть своей сетью любую, даже очень большую квартиру. Сигнал отлично пройдёт через стены.

Есть фирменной приложение, там много интересных возможностей.

А ещё он просто красивый.

Цена. Мировой ценник составляет $91, в России цена ожидается на уровне: 6990 руб.

Когда выйдет. Старт мировых продаж намечен на 8 января 2021. На нашем рынке ожидается в начале февраля 2021.

Вывод: Xiaomi снова молодцы. Делают получше многих, а если в каких-то показателях они не самые лучшие, то на уровне точно. Если вам нужен крутой роутер за умеренные деньги, то можно брать. Всем лайк!

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