Роутер Xiaomi Mi AX6000: Wi-Fi 6 с невероятной скоростью
Новый уровень скорости за умеренные деньги.
28 декабря 2020 Xiaomi представила не только свой новый флагман Mi 11, а ещё и передовой Wi-Fi-роутер – Xiaomi Mi AX6000. И если китайский флагман хотят купить не все, то суперроутер точно нужен очень многим. Все подробности у нас. Поехали!
В названии вы могли увидеть число 6000. Оно там не просто так, как вы понимаете, ведь роутер поддерживает скорость до 6000 Мегабайт. А это самая высокая скорость среди маршрутизаторов марки и стоит на уровне самых крутых решений от конкурентов.
Что ещё интересного:
- Поддерживает суперскоростную передачу данных – 4K QAM. Она на пятую часть быстрее предыдущих скоростей.
- Оперативки в роутере 512 МБ.
- Подключить можно до 248 гаджетов.
- Даже сам стандарт Wi-Fi 6 здесь усовершенствованный – повысили пропускную способность вдвое.
- Может покрыть своей сетью любую, даже очень большую квартиру. Сигнал отлично пройдёт через стены.
- Есть фирменной приложение, там много интересных возможностей.
- А ещё он просто красивый.
Цена. Мировой ценник составляет $91, в России цена ожидается на уровне: 6990 руб.
Когда выйдет. Старт мировых продаж намечен на 8 января 2021. На нашем рынке ожидается в начале февраля 2021.
Вывод: Xiaomi снова молодцы. Делают получше многих, а если в каких-то показателях они не самые лучшие, то на уровне точно. Если вам нужен крутой роутер за умеренные деньги, то можно брать. Всем лайк!
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