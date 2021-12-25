Рождественский OPPO Reno 7 New Year Edition в красной расцветке выглядит сногсшибательно

Праздничный смартфон.

OPPO показала эксклюзивную версию суперхитового OPPO Reno 7 под названием OPPO Reno 7 New Year Edition. Устройство предлагается в фирменном красном цвете.

Reno 7 в честь 2022-го года получил изображение тигра сзади (2022 является как раз годом тигра по китайскому календарю).

К сожалению, кроме внешних отличий и эксклюзивного оформления, никаких нововведений не предусмотрено. Это обычный Reno 7 с Snapdragon 778, AMOLED-панелью и операционной системой Android 11 с фирменным интерфейсом

ColorOS актуальной версии. Аккумулятор на 4500 мА*ч поддерживает скоростную 60-ваттную зарядку.

У девайса 32-мегапиксельая фронтальная камера и задняя камера с датчиками на 64+8+2 Мп.

Цена? Вариант на 8/128 ГБ оценен в $425, на 12/256 ГБ — в $520. Предзаказы стартуют 27 декабря.

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