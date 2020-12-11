Розничные сети не верят в успех AirPods Max

Новые Apple AirPods Max анонсированы, любители качественного звука ликуют, ведь технологический гигант из Купертино, наконец, представил полноценный продукт в линейке наушников. Но насколько этот шаг оценили сами ритейлеры? Как оказалось, новинкой вдохновились не все.

В одном из отчетов о цепочке поставок появился интересный комментарий. Многие поставщики уверены, что AirPods Max – это наушники премиум-класса, а значит, они являются очень нишевым продуктом.

Уже известно, что два поставщика печатных плат не особо уверены в том, что новые наушники существенно увеличат их продажи:

“Это слишком нишевый сегмент с более высокими ценами за модель, но куда меньшими рыночными масштабами по сравнению с наушниками от других производителей. Такой продукт просто не будет пользоваться высоким спросом.”

Да, пространственный звук, настраиваемый эквалайзер и активное шуповодавление – это все очень круто. Но когда вам продают наушники, которые стоят дороже iPhone 11, сомнения возникают сами собой. Напомним, что в нашей стране AirPods Max обойдутся покупателям в астрономические 62 990 рублей.

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