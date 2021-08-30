Ручной пылесос Redroad V17 с мощным фильтром — убирает и бережет здоровье

На страже порядка и здоровья.

Компания Redroad представила удобный ручной пылесос с мощной системой фильтрации воздуха V17. Недооценивать важность фильтров не стоит. Дело в том, что у пылесосов с загрязненными, устаревшими фильтрами весь переработанный грязный воздух вместе с пылью выбрасывается непосредственно в квартиру/дом.

Люди затем вдыхают эту смесь. Кому-то везет, они не замечают проблем. У других же развиваются различные заболевания, включая риниты разного типа и даже астму.

Если вы редко чистите свой пылесос или его фильтр, внутри также могут развиться бактерии и появиться плесень. После этого «выхлоп» станет еще более «убойным» для легких.

К чему это все? А к тому, что у пылесоса Redroad V17 внутри стоит мощнейшая система фильтрации Mantolo 3.0. В основе — угольные фильтры HEPA H12, улавливающие до 99,97% частиц пыли размером до 0,1 мкм. У большинства других современных моделей пылесосов фильтры справляются только с частицами пыли больше 0,3 мкм.

Также система Mantolo 3.0 помогает продлить срок службы мотора пылесоса благодаря фильтру H12 HEPA на входе и H13 HEPA — на выходе.

Результат — защита дома или квартиры от вторичного загрязненного воздуха. Такой пылесос хорош для всех. Даже тех, кто уже имел несчастье заболеть астмой или страдает от аллергии.

Также пылесос хорош для борьбы с пылевыми клещами (они живут в квартирах и домах круглогодично). Для этого используется специальная моторизованная щетка.

Redroad V17 оснащен мощным мотором, выдающим 120 тысяч оборотов в минуту. Мощность всасывания — 155 АВт, давлением вакуума — 26 500 Па. Одни из самых высоких показателей среди вертикальных пылесосов!

Наконец, Redroad V17 способен избавить жилище от неприятного запаха. Все благодаря упомянутой выше системе фильтрации. Только не забывайте регулярно чистить пылесос.

Redroad V17 идеальный вертикальный пылесос — стоит на страже порядка и здоровья, защищает от пыли, грязи, клещей, неприятного запаха.

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