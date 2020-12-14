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Рухнуло всё — Gmail, YouTube, Docs перестали работать

14 Дек, 2020

Рухнуло всё — Gmail, YouTube, Docs перестали работать

Катастрофа.

Сегодня во всем мире случился форменный цифровой коллапс. Одновременно в разных регионах планеты пользователи сети сообщили о сбоях и остановке работы сервисов Google. Перестали работать приложения, почтовый сервис Gmail, упал YouTube, остановились таблицы Docs и прочее, прочее.

Обнаружен способ элементарно убрать рекламу на YouTube

К счастью, после 15:30 по московскому времени инженерам удалось взять под контроль ситуацию. Работа Google-сервисов на текущий момент практически восстановлена на все 100%.

За 30 минут после начала проблем было подано несколько сотен тысяч жалоб. А это рекордный показатель за всю историю!

Основной удар пришелся по США, Европе и РФ. Но Азии беда также коснулась. Хэштег #YouTubeDOWN быстро стал одним из самых популярных в мире.

А вы столкнулись с этой проблемой?

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