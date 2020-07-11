Рухнувший в цене Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Закономерно.

Аналитическая компания Canalys объявила о том, что Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире. Об этом со ссылкой на представителей Canalys сообщила сама компания Xiaomi в своем блоге в Twitter.

На популярность Xiaomi Mi Band 4 в последние два месяца повлияло резкое снижение стоимости в преддверии выхода Mi Band 5. Приобрести гаджет стало возможно по цене 1300-1500 рублей в зависимости от реселлера. При этом, сильнее всего Mi Band 4 подешевел за последние две недели, в связи с чем популярность устройства только увеличится.

В прошлом месяце компания Xiaomi официально запустила продажи Mi Band 4 с модулем NFC в России. Фитнес-браслет Xiaomi впервые стал поддерживать бесконтактные платежи вне Китая. Официальная цена российской версии Mi Band 4 с модулем NFC составляет 3 999 рублей.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в настоящий момент продается только в Китае и на китайских торговых площадках, включая AliExpress. Xiaomi анонсирует дату международных продаж устройства на следующей неделе.

Источник: Twitter.

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