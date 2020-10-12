Руководители Apple рассказали о новом чипе A14

Подробности мы узнаем на завтрашней презентации.

В прошлом месяце компания Apple представила iPad Air с новым чипом A14. Ожидается, что на предстоящей презентации купертиновцы продемонстрируют новую модель iPhone 12 с этим же чипом. В новом интервью руководители компании Apple рассказали об A14 и стратегии компании в отношении чипов.

Apple использовала свою возможность настраивать собственные чипы, чтобы сосредоточиться как на энергоэффективности, так и на производительности устройств. Эти, казалось бы, конкурирующие функции, способствуют увеличению мощности A14 благодаря его переходу на меньший технический процесс 5 нм. Этот технический процесс упаковывает больше транзисторов в ту же площадь чипа и позволяет им работать с меньшей мощностью.

5-нанометровый техпроцесс также позволяет Apple создать больше возможностей, выходящих за рамки традиционных функций процессора и графики. Стоит отметить, что Neural Engine в A14 удваивается до 16 ядер и способен выполнять 11 триллионов операций в секунду, что почти вдвое больше, чем у процессора Neural Engine в A13.

“В конечном итоге мы хотим быть уверены, что, создавая центральный процессор для одного поколения, мы так же ориентируемся и на будущее”, – отметил вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет.

Хотя это не означает, что мы увидим шестиядерный процессор A14 в Apple Watch, архитектура, разработанная для флагманского телефонного чипсета компании, вполне может быть адаптирована для использования в других девайсах.

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