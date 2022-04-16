RuMarket — первая российская замена Google Play. Работает!

Магазин приложений для Android-смартфонов.

В России запущен первый реально работающий (после введения санкций) альтернативный магазин приложений для Android-смартфонов. Он называется RuMarket и размещается по адресу ruplay.market.

Основателем первого реально работающего российского аналога Google Play в России является Анатолий Сморгонский (генеральный директор Gett в России). Вот что Анатолий недавно написал в своем FaceBook*—аккаунте (орфография автора сохранена):

Как недавно сообщил Дерипаска, мы тут запустили «бигуди на лысую голову». А если серьезно, то Москва, помимо всего прочего, очень комфортный и цифровой город. А все мы, москвичи, очень требовательны к сервису. У нас небольшой подарок причастным. Для пользователей, лишившихся своих привычных сервисов, мы запускаем RuMarket – альтернативный магазин приложений для Android, который кстати, доступен не только российским пользователям (конечно, все пока бесплатно). Это – первый релиз продукта, он УЖЕ РАБОТАЕТ, и мы будем развивать его дальше. Я хоть и закоренелый iOS пользователь, купил – таки – купил Samsung Z Folder 3, будет пока вторым. Друзья , кто хочет разместить свои приложения, приходите ко мне в личку или напрямую на площадку.

Как установить RuMarket на Android-смартфон

Заходите со смартфона на базе операционной системы Андроид по адресу ruplay.market и жмете “Установить”. При установке следуйте вот этим инструкциям.

Мы установили RuMarket на несколько разных Андроид-смартфонов для теста. Все прошло успешно, делимся своими впечатлениями: сервис работает и он далеко не пустой, как мы это вначале ожидали. В RuMarket приложения разбиты на 5 основных категорий: Финансы, Городские сервисы, Образование, Карты и навигация, Автомобили и транспорт. Нам показалось немного странным, что нет раздела с играми, но это точно не главное.

Приложений в RuMarket пока немного, но они — по делу. В разделе “Финансы” мы обнаружили приложения банков, попавших под санкции и удаленных ранее из App Store и Google Play. Всего в разделе Финансы на момент запуска RuMarket было 6 приложений: “Банк Открытие”, “ПСБ”, “Альфа-банк”, “ВТБ – Мои Инвестиции”, “Мультибонус”, “ВТБ Онлайн”.

В разделе “Городские сервисы” в RuMarket мы нашли 5 приложений и все они касаются только Москвы: “Госуслуги Москвы”, “Наш город”, “Моя Москва”, “Электронный дом Москва”, “Активный гражданин”.

В разделе “Образование” пока одно—единственное приложение “Дневник МЭШ”, в разделе “Карты и навигация” есть пару приложений: “Московский транспорт” и “Метро Москвы”.

В разделе “Автомобили и транспорт” пока есть 2 приложения: “Тройка. Пополнение и проверка” и “Парковки России”.

Негусто, но начало положено! Все приложения из RuMarket устанавливаются и работают и это самое главное.

* FaceBook принадлежит американской компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена.

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