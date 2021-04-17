Русский космопоезд. Этот ролик должен увидеть каждый
Новый шедевр от авторов кибердеревни.
В прошлом году YouTube покорил ролик о русской кибердеревне. Его создал канал birchpunk. Потом появилось продолжение – новогоднее поздравление с Марса.
Дальше – больше. birchpunk опубликовал новое видео о России будущего. Оно называется “Русский космопоезд”.
Как можно догадаться – это пародия на российский плацкарт. Только мчится поезд не по бескрайним просторам родины.
Вас ждут космическая проводница Аня, BadComedian в роли героя киберпанка, любвеобильный космодесантник и даже инопланетный монстр в духе Чужого.
Если не видели – обязательно посмотрите. Отличная работа, birchpunk!
Источник: birchpunk
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