Русский космопоезд. Этот ролик должен увидеть каждый

Новый шедевр от авторов кибердеревни.

В прошлом году YouTube покорил ролик о русской кибердеревне. Его создал канал birchpunk. Потом появилось продолжение – новогоднее поздравление с Марса.

Дальше – больше. birchpunk опубликовал новое видео о России будущего. Оно называется “Русский космопоезд”.

Как можно догадаться – это пародия на российский плацкарт. Только мчится поезд не по бескрайним просторам родины.

Вас ждут космическая проводница Аня, BadComedian в роли героя киберпанка, любвеобильный космодесантник и даже инопланетный монстр в духе Чужого.



Если не видели – обязательно посмотрите. Отличная работа, birchpunk!

Источник: birchpunk

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