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Русскую версию MIUI 12 протестируют на 27 смартфонах

24 Мар, 2021

Русскую версию MIUI 12 протестируют на 27 смартфонах

Ведется набор тестеров.

MIUI 12, фирменная оболочка от Xiaomi, приходит в Россию. Сейчас ведется набор тестировщиков, которые будут отлавливать баги и сообщать обо всех ошибках отечественного варианта интерфейса.

Что нужно?

Обладать одним из 27 смартфонов. Вот этих:

  1. Xiaomi Mi 10
  2. Xiaomi Mi 10T
  3. Xiaomi 10T Pro
  4. Xiaomi Mi 9
  5. Xiaomi 9T
  6. Xiaomi 9T Pro
  7. Xiaomi Mi Note 10
  8. Xiaomi Note 10 Lite
  9. Xiaomi Mi 9 SE
  10. Xiaomi Mi 9 Lite
  11. Redmi 9
  12. Redmi Note 9
  13. Redmi 9C
  14. Redmi 9C NFC
  15. Redmi 9A
  16. Redmi 7A
  17. Redmi 8
  18. Redmi Note 8
  19. Redmi Note 8T
  20. Redmi 9T
  21. Redmi Note 10 Pro
  22. Redmi 8A
  23. Redmi 7 Note
  24. Redmi 7S
  25. POCO M3
  26. POCO X3
  27. POCO F2 Pro

Заявку подаем до 15 апреля. Чат бета-тестеров есть в Telegram.

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