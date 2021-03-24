Русскую версию MIUI 12 протестируют на 27 смартфонах
Ведется набор тестеров.
MIUI 12, фирменная оболочка от Xiaomi, приходит в Россию. Сейчас ведется набор тестировщиков, которые будут отлавливать баги и сообщать обо всех ошибках отечественного варианта интерфейса.
Что нужно?
Обладать одним из 27 смартфонов. Вот этих:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi 10T Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi 9T
- Xiaomi 9T Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 8A
- Redmi 7 Note
- Redmi 7S
- POCO M3
- POCO X3
- POCO F2 Pro
Заявку подаем до 15 апреля. Чат бета-тестеров есть в Telegram.
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