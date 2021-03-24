Русскую версию MIUI 12 протестируют на 27 смартфонах

Ведется набор тестеров.

MIUI 12, фирменная оболочка от Xiaomi, приходит в Россию. Сейчас ведется набор тестировщиков, которые будут отлавливать баги и сообщать обо всех ошибках отечественного варианта интерфейса.

Что нужно?

Обладать одним из 27 смартфонов. Вот этих:

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10T Xiaomi 10T Pro Xiaomi Mi 9 Xiaomi 9T Xiaomi 9T Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Note 10 Lite Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi 9C Redmi 9C NFC Redmi 9A Redmi 7A Redmi 8 Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi 9T Redmi Note 10 Pro Redmi 8A Redmi 7 Note Redmi 7S POCO M3 POCO X3 POCO F2 Pro

Заявку подаем до 15 апреля. Чат бета-тестеров есть в Telegram.

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