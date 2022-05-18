RuStore от VK — главный аналог Google Play в России

Дата выхода RuStore — 25 мая 2022.

RuStore будет основной заменой магазина приложений Google Play Market для смартфонов на базе операционной системы Android.

Магазин приложений RuStore разрабатывается VK и будет предустанавливаться на все новые устройства, которые будут продаваться в России на базе мобильной ОС Android (смартфоны и планшеты).

Дата запуска RuStore — 25 мая. Это будет третий по счету российский магазин приложений для Андроид-смартфонов.

Ранее в России запустили первый аналог Google Play — магазин приложений RuMarket, после чего вышел в свет еще одна (вторая) российская замена для PlayMarket — NashStore.

Жаль, но для Айфонов российской замены App Store нет и в ближайшее время не предвидится. Это связано с закрытой архитектурой мобильной операционной системой iOS и политикой Apple, запрещающей устанавливать на Айфоны другие магазины приложений кроме App Store.

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