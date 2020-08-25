Рынок смартфонов рекордно сократился

Положение не радует.

Во втором квартале 2020 года мировой рынок смартфонов сократился на 16,7%, что стало рекордом за всю историю индустрии. Согласно отчету TrendForce, лидером рынка в минувшем квартале стала корейская компания Samsung, на долю которой пришлось 19,2% проданных смартфонов.

На втором месте расположилась компания Huawei с долей 18,2%. Apple замкнула тройку с показателем 14,3%. В TrendForce подчеркнули, что Apple удалось избежать большого падения продаж за счет повышенного спроса потребителей на iPhone SE 2-го поколения.

В TrendForce уверены, что мировой рынок смартфонов начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года. На это повлияет изменение ценовой политики ведущих производителей, а также ослабление ограничительных мер, введенных на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Согласно прогнозу специалистов TrendForce, в третьем квартале года производители выпустят 335 миллионов смартфонов. Это станет на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 17,2% больше, чем во втором квартале.

Ранее стало известно, что Apple готовит новые смартфоны из линейки iPhone SE. По информации инсайдеров, новый iPhone SE будет выпущен уже весной 2021 года.

Источник: TF.

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