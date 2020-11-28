Рынок смартфонов России: третий квартал 2020. Что покупают в России, какие именно смартфоны выбирают

Что покупали россияне в последние месяцы.

А вот вам данные о российском рынке смартфонов в 3-м квартале 2020. В этой статье вы узнаете: что покупают в России, какой сейчас лидер и за какую сумму чаще всего покупают новые телефоны. Поехали!

Это может показаться странным, но в третьем квартале 2020-го новых смартфонов купили больше, чем год назад. Прирост составил целых 10%. А вот по производителям всё очень круто поменялось. В 2019 производители распределились вот так:

Huawei/Honor. Samsung. Xiaomi.

А в 2020-м всё выглядит:

Samsung. Xiaomi. Huawei/Honor.

Xiaomi просто молодцы. Samsung вообще решил снова захватить мир и продали 3,9 млн своих телефонов всего за 3 месяца и я говорю только про рынок России. Вот, кстати, отчёты успехов за третий квартал 2020 от Самсунг и от китайского лидера.

Вообще новых смартфонов за эти 3 месяца продано 11,381 млн устройств. Наши соотечественники чаще всего покупают смартфоны от 10 до 15 тыс руб за штучку.

Сам рынок смартфонов в России выглядит так: Андроид – 86% от общего количества смартфонов, из них большая часть – представители среднего сегмента. Интерес к дорогим и очень дешёвым смартфонам снижается. Это связано и с общим повышением качества и характеристик современных смартов, а также с тем, что смартфоны начали реже менять на новые. Нередки случаи, когда телефоны работают по 3-5 лет и не требуют замены на более новую модель.

В России даже новые для нас марки уверенно занимают свою часть рынка. Realme, Oppo и Vivo отвоевали около 2,3% рынка. Это звучит не очень большим количеством, но вообще это очень много.

У Apple чаще всего покупали iPhone SE 2-го поколения, у Samsung – Galaxy A50/A51, Xiaomi продаёт больше всего Redmi 9.

В 2021-м году резкого роста не ожидается, но зато будет рост смартфонов с поддержкой 5G. Ели вы до сих пор считаете, что в России сеть 5-го поколения не придёт, то вот вам статья на эту тему. Если кратко, то ждать осталось не так долго.

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