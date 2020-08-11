РЖД закупили компьютеры с процессорами «Эльбрус» и «Байкал» на миллиард рублей

Сделка состоялась.

Филиал РЖД компания «Трансинформ» заключила контракт на поставку 15 000 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах российской разработки «Эльбрус» и «Байкал». АРМ будут использоваться для работы в защищенных сетях РЖД по всей России. Стоимость приобретенных АРМ составляет 1,08 млрд рублей.

На закупленных компьютерах будет установлена операционная система на ядре Linux, включенная в реестр отечественного ПО Минкосвязи. Также на компьютеры будут предустановлены все необходимые инструменты для обеспечения работоспособности информационно-вычислительных центров и прочих задач.

По словам директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергея Сахненко, это будет первая большая поставка компьютеров с российскими процессорами для компании с госучастием в истории России. Он отметил, что закупленное оборудование позволит РЖД обеспечить высокий уровень кибербезопасности железным дорогам страны.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала нарушением невозможность установки приложений на iPhone не из App Store.

Источник: БР.

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