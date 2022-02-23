С 1 марта смартфоны нельзя выбрасывать в мусорные баки — что еще нельзя относить на помойку?

Новые правила.

1 марта вступают в силу новые правила по утилизации электронных устройств. Теперь просто так нельзя взять и выбросить надоевший смартфон в мусорный бак во дворе. Почему? А потому, что его нужно правильно утилизировать. Вас поймали при попытке бросить некогда любимый гаджет в жбан? Что же, готовьте денежки, выпишут штраф. Подробнее о том, что нельзя выбрасывать и на какие штрафы можно нарваться, рассказываем ниже. Кроме того, объясняем, что нужно делать с устаревшими устройствами, которые хранить желания нет.

Поехали!

Что нельзя выбрасывать в мусорники с 1 марта?

Для удобства, списком:

Смартфоны ;

; Компьютеры ;

; Шины от машин;

Любые отходы, оставшиеся после стройки или ремонта;

Деревья и кусты;

Листья;

Траву;

Бытовую химию;

Таблетки и другие лекарства;

Лампы (как большие, так и маленькие);

Батареи и аккумуляторы;

Компьютеры (системные блоки);

Жесткие диски (HDD);

Бытовую технику (стиральные машины, микроволновки, телевизоры и так далее);

Материнский платы и любые другие системные платы.

Кстати, мебель выбрасывать можно, но не в мусорные жбаны, а ставить рядом, если имеется площадка для габаритного мусора.

Что делать с мусором, требующим утилизации, с 1 марта?

Все это нужно сдавать в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Также подойдут операторы мусорных отходов или магазины, в которых предусмотрен сбор подобных групп товаров.

В Подмосковье, например, также расставлены специальные гигантские баки, куда можно сгружать бытовую технику, шины, деревья, стекло и так далее для дальнейшей переработки.

В Москве имеется сервис «Вывоз ненужных вещей». Достаточно заполнить заявку на сайта mos.ru, к вам приедут и заберут ненужный смартфон, ПК или что-то еще совершенно бесплатно.

Какие штрафы?

Для физических лиц: от 1000 до 2000 рублей. Для юридических: от 100 000 до 250 000 рублей.

За повторное нарушение физическое лицо заплатит от 2000 до 3000 рублей, юридическое — от 250 000 до 400 000 рублей.

А если нанесен вред природе или людям? Физические лица отделаются штрафом в сумме от 3000 до 4000 рублей. Юридическим лицам придется выплатить от 400 000 до полумиллиона!

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