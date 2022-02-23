С 1 марта смартфоны нельзя выбрасывать в мусорные баки — что еще нельзя относить на помойку?
Новые правила.
1 марта вступают в силу новые правила по утилизации электронных устройств. Теперь просто так нельзя взять и выбросить надоевший смартфон в мусорный бак во дворе. Почему? А потому, что его нужно правильно утилизировать. Вас поймали при попытке бросить некогда любимый гаджет в жбан? Что же, готовьте денежки, выпишут штраф. Подробнее о том, что нельзя выбрасывать и на какие штрафы можно нарваться, рассказываем ниже. Кроме того, объясняем, что нужно делать с устаревшими устройствами, которые хранить желания нет.
Поехали!
Что нельзя выбрасывать в мусорники с 1 марта?
Для удобства, списком:
- Смартфоны;
- Компьютеры;
- Шины от машин;
- Любые отходы, оставшиеся после стройки или ремонта;
- Деревья и кусты;
- Листья;
- Траву;
- Бытовую химию;
- Таблетки и другие лекарства;
- Лампы (как большие, так и маленькие);
- Батареи и аккумуляторы;
- Компьютеры (системные блоки);
- Жесткие диски (HDD);
- Бытовую технику (стиральные машины, микроволновки, телевизоры и так далее);
- Материнский платы и любые другие системные платы.
Кстати, мебель выбрасывать можно, но не в мусорные жбаны, а ставить рядом, если имеется площадка для габаритного мусора.
Что делать с мусором, требующим утилизации, с 1 марта?
Все это нужно сдавать в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Также подойдут операторы мусорных отходов или магазины, в которых предусмотрен сбор подобных групп товаров.
В Подмосковье, например, также расставлены специальные гигантские баки, куда можно сгружать бытовую технику, шины, деревья, стекло и так далее для дальнейшей переработки.
В Москве имеется сервис «Вывоз ненужных вещей». Достаточно заполнить заявку на сайта mos.ru, к вам приедут и заберут ненужный смартфон, ПК или что-то еще совершенно бесплатно.
Какие штрафы?
Для физических лиц: от 1000 до 2000 рублей. Для юридических: от 100 000 до 250 000 рублей.
За повторное нарушение физическое лицо заплатит от 2000 до 3000 рублей, юридическое — от 250 000 до 400 000 рублей.
А если нанесен вред природе или людям? Физические лица отделаются штрафом в сумме от 3000 до 4000 рублей. Юридическим лицам придется выплатить от 400 000 до полумиллиона!
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