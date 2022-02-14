С 1 марта в России начнут маркировать смартфоны — ждем роста цен
Пишет «Коммерсантъ».
«Минпромторг» хочет запустит эксперимент по маркировке смартфонов и планшетов на территории Российской Федерации уже с первого марта. Предполагается, что к программе также могут подключить ноутбуки, электронные книги и даже печатные платы.
Утверждается, что делается это с целью борьбы с серым импортом, заполонившим РФ. Кроме того, доп. маркировка потребуется для введения так называемого утилизационного сбора. И вот последнее весьма пугает. Ведь платить за это наверняка придется нам с вами, потребителям.
Как это будет выглядеть? Думается, очень просто: изготовитель просто налепит марку с кодом или напечает ее на коробке с устройством. Такое уже есть на лекарствах и пачках сигарет.
Да, иностранные поставщики электроники уже высказались против введения маркировки. Так как для потребителя это чревато повышением стоимости на товар.
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